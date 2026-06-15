150 Jahre Feuerwehr Pfrondorf

Wir feiern unser Jubiläum rund um die Schönbuchhalle. Mit Speisen und Getränke in und vor der Halle. Am Abend dann mit DJ in der Halle.

Wir sind eine von derzeit elf Einsatzabteilungen der Feuerwehr Tübingen. Als ehrenamtlich Abteilung üben in der alarmfreien Zeit eine ganz normale Berufstätigkeit aus. Die Mitglieder unserer Einsatzabteilung sind Schreiner, Lehrer, Studenten, Flaschner, Glaser, Lageristen, Elektriker etc. Wird ein Alarm ausgelöst begeben wir uns schnellst möglich zum Feuerwehrhaus, ziehen uns um, besetzen das Feuerwehrauto und kommen dem hilfesuchenden Bürger so schnell wie möglich zu Hilfe. Wir sind für Sie da, 24h am Tag, 365 Tage im Jahr: Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit.