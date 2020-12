151. Ansbacher Poetry Slam

Lockdown light oder full oder gar nicht – wie die Lage im Januar 2021 aussehen wird, ist nicht abzusehen. Wie wäre es mal mit einem Lockdowm medium? Ganz im Ernst: Für die Januar-Ausgabe des Ansbacher Poetry Slams gilt: Wir wissen nicht, was es auf der Bühne zu sehen gibt, ob wir auf die Bühne dürfen, ob Publikum in die Kammer darf.

Das Einzige, das wir wissen, ist: Wir werden die im Januar den geltenden Auflagen entsprechend das Bestmöglichste auf die Bühne bringen, das slammäßig möglich ist. Aufgrund unserer Erfahrungen und Kontakte zur kompletten deutschsprachigen Szene und den starken lokalen Poet*innen schaffen wir das auch mit sieben Tagen Vorlauf! Versprochen!

Bitte informiert euch also gelegentlich auf der Seite www.kulturschockverein.de oder auf der Facebook-Seite des Ansbacher Poetry Slams (für alle einsehbar, man muss nicht auf Facebook sein): www.facebook.com/slamansbach, und am besten auch nochmal am Tag der Veranstaltung.