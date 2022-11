156. Poetry Slam

Auch im neuen Jahr heißt es wieder: Bühne frei für Dichter und Denker! Unter der Moderation von Michael Jakob dichten sich erneut Poeten aller Alters- und Gewichtsklassen aus dem ganzen Land um die Gunst des Publikums.

Poesie und Klamauk, Lyrik und Prosa, Ernsthaftes und Lustiges sorgen beim Poetry Slam für spannende Abwechslung. Alles ist erlaubt, so lange das gesprochene Wort im Mittelpunkt steht und die Beiträge selbst verfasst sind, am Ende des Abends kürt das Publikum einen Sieger. Infos zum Line-up gibt es rechtzeitig vorher auf der öffentlichen Facebook-Seite: facebook.com/slamansbach. Aber das Stammpublikum weiß: In Ansbach sind stets die angesagtesten Slammer*innen des deutschsprachigen Raums am Start! Und alle neuen Fans werden es erleben!