16. Benefizkonzert für bedürftige Familien in und um Ansbach

Das 16. Benefizkonzert steht auch in diesem Jahr unter dem Motto „Von Klassik bis Moderne“. Es erwartet Sie ein hochkarätiges und abwechslungsreiches Musikprogramm, das alle Generationen anspricht.

Wieder konnten namhafte KünstlerInnen für den guten Zweck gewonnen werden:

Der Liedersänger Wolfgang Buck - die Sängerin Lucia Elisa Medina – die Harfinistinnen Emma Prillinger und Fides Leimbach – die Ansbacher Hoftrompeter - das Ensemble musica contraste aus Ansbach – David Lugert und Carl F. Meyer - die Windsbacher Klangfänger.

Für Ihren Konzertbesuch benötigen Sie eine kostenlose Eintrittskarte. Diese erhalten Sie ab dem 01.09.2025 unter www.sparkasse-ansbach.de/tickets.

Die personalisierten Karten erhalten Sie per Mail zugeschickt oder Sie können sie digital in Ihrer Wallet speichern.