16. Buchener Jazz Night

Am 4. Mai heißt es wieder Live-Musik und jazzige Rhythmen im historischen Fachwerkambiente der Buchener Innenstadt. Sieben Bands, quer durch die Vielfalt der Jazz, Latin-, Soul-, und Funk- Musikrichtungen laden in sieben Locations zum Musik- und Kneipenfestival ein.

Im Gasthaus »Zum Schwanen« spielt das Goweddl Dixie Osombl. Das Osombl gehört seit über zwanzig Jahren zur Buchener Musikszene und ist bei der Jazz Night gar nicht mehr wegzudenken. Im Hotel-Restaurant »Reichsadler« tritt das Duo André Carswell – singing for your soul auf. André Carswell singt vom Soulklassiker bis zum Rockoldie alles was ihm Spaß macht. Im Bistro »Brunnegugger« spielt das Duo Rusty Move Songs aus den letzten vier Jahrzenten. Im Alten Milchhäusle werden die Pioneros Latinos dem Publikum einheizen. Auf einem Konzert der Pioneros kommen sowohl bekennende Salsa- und Cha Cha-Fans, als auch freie Ausdruckstänzer und ohne jeglichen Anflug von Bewegungsdrang genießende Latin-Jazz-Liebhaber ganz auf ihre Kosten. Im Hotel-Restaurant »Prinz Carl« wird das Quartett Alternative Facts zu hören sein. Dieses immer swingende Quartett bedient sich nebenbei und wie selbstverständlich auch bei kubanischen und brasilianischen Rhythmen. Für Unterhaltung im Bistro »Waldeck« sorgt die Band Deja vu & the horn connection. Sie präsentieren einen Mix aus Pop, Rock, Jazz und Funk mit ausgefeilten Arrangements und knackigen Bläsersätzen. In der Cocktailbar »bar-hamas« wird das Ensemble NeoMore+ für Stimmung sorgen. Die beiden Ausnahmemusiker Neofytos Stefanou und Daniel Gallimore bewegen sich musikalisch mit schlafwandlerischer Sicherheit und »Frechheit« zwischen Funk, Latin, Pop, Rock und Jazz sommerliche Klänge aus allen Elementen ihres Repertoires.

16. Buchener Jazz NightSa. 4. Mai, 20 Uhr, Buchen, www.buchen.de