16. Hohenloher Burgen und Schlösserfahrt für Oldtimer

Am 12. & 13. September 2026 findet die 16. Hohenloher Burgen- und Schlösserfahrt statt.

Freuen Sie sich auf zwei erlebnisreiche Tage mit einer abwechslungsreichen Strecke durch die reizvollen Landschaften der Hohenloher-Land, tolle Locations, zahlreiche Gleichgesinnte und viele besondere Momente, die in Erinnerung bleiben.

Wir stellen nicht nur den Spaß mit den schönen Klassiker in den Vordergrund, sondern legen auch den Fokus auf den Hohenloher Gaumengenuss und bei Wunsch auf sportliche Herausforderungen und das ganze auf wunderschönen Strecken durch das Hohenloher Land. Mit der Wahlmöglichkeit zwischen der touristischen und der sportlicheren Variante ist für jeden das Richtige dabei.

Neu für das Jahr 2026 ist der optionale Prolog am Samstag . Ein Prolog zum Kennenlernen der Veranstaltung und zum „warmwerden“ mit eigener Wertung (zählt nicht zur Gesamtwertung), mit anschließendem Sektempfang, Essen, und „come together“ mit eigener Siegerehrung.

Ebenfalls neu ist am Sonntag die „No-Stress“ Ausfahrt ohne Wertung: für Teams, welche die komplette Hohenloher Burgen und Schlösserfahrt ohne Wertung fahren und einfach genießen möchten.

Seien Sie dabei, wenn wir gemeinsam die 16. ADAC Hohenloher Burgen- und Schlösserfahrt erleben!

Folgende Varianten stehen 2026 zur Auswahl:

Touristisch: eine Ausfahrt mit einem Angebot an Geschicklichkeits- und Teamaufgaben (eine gute Variante für Einsteiger).

Tourensportlich: eine Sportliche Ausfahrt mit Wertungs- & Gleichmäßigkeitsprüfungen

No-Stress: eine entspannte Ausfahrt ohne Wertungen & Prüfungen

Für alle Wertungen sind Automobile deren Baujahr vor dem Stichtag 31.12.1996 liegt zugelassen.