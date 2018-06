× Erweitern Igersheimer Gassenfest Igersheimer Gassenfest

Gleich zwei große Events treffen Anfang August in der quirligen Taubergemeinde Igersheim aufeinander: Das 17. Igersheimer Gassenfest am 4. und 5. August und der Autofreie Sonntag des Tourismusverbandes Liebliches Taubertal am 5. August.

13 Vereine laden am Gassenfest ein zum kulinarischen Streifzug durch Länder und Regionen Europas. Auf 4 Bühnen sorgen insgesamt 12 Live-Musik-Acts für musikalische Vielfalt. Kunsthandwerkermarkt, Kinderflohmarkt und vor allem das große Mitmachangebot für Kinder machen das Gassenfest zum „must-have-been“ für Familien. Als Gemeinde mit einem Audit Familiengerechte Kommune hat Igersheim auch am Gassenfest viel zu bieten.

Am Gassenfest leben die Igersheimer ihre Kreativität und Gastfreundschaft aus – zum Wohl der Besucher, die die an diesem Wochenende die familienfreundliche Kommune vor allem durch ihre engagierten Bürger kennenlernen können. Hunderte von Vereinsmitgliedern engagieren sich an diesem Wochenende für ihre Vereine und für ihre Gemeinde, denn sie wissen, dass das Gassenfest die Visitenkarte ihrer Gemeinde ist. Entsprechend ernst nehmen die Igersheimer also das Feiern!

Wegen des parallel stattfindenden Autofreien Sonntags holen die Igersheimer 2018 eine besondere Attraktion für alle Generationen aufs Fest: Die belgische Organisation „Espaces Cyclophones“ wird an beiden Gassenfesttagen mit einem großen Parcours von Fahrrad-Installationen und -skulpturen aufs Gassenfest kommen. Hier dreht sich alles um das Rad. Da wird durch Muskelkraft Wasser in Bewegung gesetzt, Klangskulpturen und Geräusche entstehen, ein Dynamo erzeugt elektrische Energie. Unglaublich, was man aus einem Fahrrad so alles machen kann! Experimentieren und ausprobieren ist ausdrücklich erwünscht!

Bigger Bang

Die musikalischen Highlights setzen vor allem die Rockkonzerte der Rolling Stones Coverband „Bigger Bang“ (So) und der Bands „Blaucrowd Surfer“ und „Ask Mom“ (Sa). Das musikalische Spektrum reicht von laut bis leise, von Musikkapellen (Blechintakt, Musikkapelle Harthausen, Trachtenkapelle Igersheim,… ) über Musikduos (die Gaudiprofis, Happynessvoice & Denise, Vanessa und Jonas Dastig, LaRu(h) & friends), bis hin zu Alleinunterhalter Rudi und den DJs Mean und Charly.

Sportlich geht’s vor allem im Programm auf der Aktionsbühne zu. Die „Green Skippers“ (TV Mergentheim), Qi Gong (1. FC Igersheim), „Spirit Wolf Girls“ (Wolfpack Mergentheim) und „Jump up your life“ mit Praevent Sport sowie das „Tanztheater Le Corps Agile“ bringen Bewegung aufs Fest.

Das kulinarische Angebot auf dem Gassenfest ist ausschließlich Sache der 13 Vereine. In großzügigen Zelten, gemütlichen Biergärten, Lauben, Pavillons oder unter freiem Himmel bieten sie typische Gerichte und Getränke aus Griechenland, Frankreich, Ungarn, Irland, Österreich, Schwaben und aus Hohenlohe, das am Gassenfest kulinarisch sogar Piemont trifft. An insgesamt 10 Standorten in den Gassen und Höfen im Ortskern schaffen so das in weitem Umfeld einmalige internationale Flair des Igersheimer Gassenfestes. Jedes Jahr kann man nur den Hut ziehen vor so viel Koch-Kompetenz und Engagement der Vereinsmitglieder, die am Gassenfest die Schürzen umbinden und ein Koch- und Backduell mit besten Zutaten, Humor und leckeren Ergebnissen veranstalten. Wo sonst hat der Gast die Wahl zwischen bayrischen Hähnchen, griechischem Gyros, ungarischem Palatschinken mit Vanillesauce, französischen Flammkuchen und Crêpes, piemonteser Bauernbrot mit Schwäbisch Hällischem Coppa, Wiener Apfelstrudel mit Schlagobers, Bauernhofeis und so vielem mehr. Natürlich gibt’s bei den Vereinen auch Torten, Kuchen und Blootz, denn auf dem Land können die Frauen noch backen – und beweisen das auch am Gassenfest!

Die „Alten Kinderspiele XXL“ mit 26 Holzspielgeräten, Hüpfburg und Kinderschminken sowie die erfrischende Wasserrutsche der Jugendfeuerwehr sind Treffpunkt der Kinder und ihrer Familien. Erstmals wird es dieses Jahr statt der Gassenrallye ein Gassenfest-Quiz für Kinder geben. Auf die Teilnehmer warten bei der Verlosung des Vereins der Selbständigen am Sonntagabend wieder attraktive Preise.

Mit einem Tag der offenen Tür wird am Gassenfest-Sonntag übrigens der neue Kulturkeller im Kulturhaus neben der kath. Kirche eröffnet. Der altehrwürdige Gewölbekeller wurde als LEADER-Projekt umgebaut und bietet am Gassenfest vor allem bei großer Hitze Gelegenheit zum Abkühlen.

Das diesjährige Igersheimer Gassenfest am 4./5. August verspricht also ein sommerliches Veranstaltungshighlight im Lieblichen Taubertal zu werden. Auf www.igersheim.de stellt die Gemeinde weitere Informationen und den Gassenfest-Flyer zum Download bereit.