Autofreier Sonntag

Gleich zwei große Events treffen Anfang August in der quirligen Taubergemeinde Igersheim aufeinander: Das 17. Igersheimer Gassenfest am 4. und 5. August und der Autofreie Sonntag des Tourismusverbandes Liebliches Taubertal am 5. August.

Wegen des parallel stattfindenden Autofreien Sonntags holen die Igersheimer 2018 eine besondere Attraktion für alle Generationen aufs Fest: Die belgische Organisation „Espaces Cyclophones“ wird an beiden Gassenfesttagen mit einem großen Parcours von Fahrrad-Installationen und -skulpturen aufs Gassenfest kommen. Hier dreht sich alles um das Rad. Da wird durch Muskelkraft Wasser in Bewegung gesetzt, Klangskulpturen und Geräusche entstehen, ein Dynamo erzeugt elektrische Energie. Unglaublich, was man aus einem Fahrrad so alles machen kann! Experimentieren und ausprobieren ist ausdrücklich erwünscht!