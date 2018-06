In diesem Jahr ist Bad Mergentheim das Ziel. Am Volksfestplatz erwartet Sie die Verkehrswacht mit Aktionen rund um das Fahrrad, außerdem finden Sie dort einen Pavillon für Ihren Abschlussstempel. Belohnen Sie sich doch nach den Anstrengungen des Tages mit einem Besuch in der Solymar Therme oder einer Erfrischung im Freibad.