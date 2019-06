16. Indisches Filmfestival Stuttgart 2019

× Erweitern Indisches FilmFestival

Das Indische Filmfestival Stuttgart ist ein wichtiger Baustein im Bereich der Völkerverständigung:

Seit 15 Jahren wird die baden-württembergische Landeshauptstadt immer im Sommermonat Juli 'indisch'. Nicht nur aus der Partnerstadt und Filmmetropole Mumbai reisen dann Filmgäste an. Aus allen Regionen des Subkontinents kommen RegisseurInnen und SchauspielerInnen zu Europas größtem indischen Filmfestival. Im Gepäck haben sie ihre aktuellen Filmwerke - großartige Spiel-, Kurz- und Dokumentarfilme. Bollywood spielt im Festivalprogramm nicht die Hauptrolle; die Leinwand gehört in erster Linie den großen Meistern der filmischen Erzählkunst. Zum Schluss werden mehrere Filmpreise vergeben. Auf den besten Spielfilm wartet der 'German Star of India'.