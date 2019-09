16 Jahre Zauberberg mit Milli Vanilli live!

Wir feiern Geburtstag und lassen und auch in diesem Jahr nicht lumpen! Milli Vanilli, die Hit-Maschine aus den 90ern ist bei uns Live am Start.

Fabrice Morvan, das Original-Mitglied und John Davis, die Originalstimme von MILLI VANILLI präsentieren - live - ihre Hit`s von damals ! 100 % live. Noch einmal zu Girl You Know It´s True, oder Baby Don´t Forget My Number, Blame it on the Rain, Keep on Running u. Girl I`m Gonna Miss You, richtig abtanzen. Bis heute wurden mit der Formation sagenhafte 45 Millionen Tonträger verkauft !

Das von Frank Farian produzierte Discopop-Duo erreichte in den 90er`n absoluten Weltruhm. Jeder ihrer Songs eroberte die Chartsspitze. Girl you know…..- 7 Wochen Platz Nr. 1 in den US Billboard-Charts. Ein weiterer Höhepunkt 1990, - Gewinn des : Grammy Award - Best New Artists ! Nun touren sie 2019 - wieder in den besten Clubs u. bei zahlreichen 90`s Festival`s rund um den Globus !

Erlebt nun dieses faszinierende Pop Duo in einer tollen Live Show !