Werke von Franz Schmidt, Max Reger....

Seit der Wiedereinweihung der Orgel im Jahr 2005 findet der Marbacher Orgelsommer statt (außer 2020). Auch in diesem Sommer steht die einzigartige hochromantische Voit-Orgel von 1868 im Mittelpunkt und lädt zu einer musikalischen Rundreise ein. Hervorragende Künstlerinnen und Künstler geben sich dabei die Ehre.

Melissa Dermastia, die derzeit als Dozentin für Orgelspiel an der Wiener Musikuniversität und als Kirchenmusikerin am Klagenfurter Dom wirkt, wird ab 2023 die erste Domkapellmeisterin in Graz sein. Sie bringt am zweiten Abend des Orgelsommers Werke aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert von alpenländischen Komponisten zu Gehör – Franz Schmidt aus Österreich, Max Reger aus Bayern und Josef Gabriel Rheinberger aus Liechtenstein.

Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Voit-Orgel wird gebeten.

Die zu diesem Zeitpunkt gültige Corona-Verordnung findet Anwendung, siehe unter www.evkg-marbach.de.

Infos unter www.voit-orgel-marbach.de