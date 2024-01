16. Nacht der Gitarre mit Ralf Illenberger, Ignaz Netzer und Werne Acker

Der in Stuttgart geborene Ralf Illenberger begann seine Karriere in den 1970ern und feierte sehr bald internationale Erfolge durch die Zusammenarbeit mit Martin Kolbe.

In über 40 Ländern gastierte das Duo Martin Kolbe & Ralf Illenberger und war in dieser Zeit Vorbild für viele Gitarristen und richtungsweisend was Klang, Virtuosität und Einsatz technischer Effekte betraf.

1987 zog es Illenberger in die USA, seine Erfolge dort brachten ihm gar eine Grammy-Nominierung ein. Seit kurzem ist er wieder in der Heimat ansässig und erfreut sich alter Beliebtheit bei vielen Gitarren – Festivals.

Werner Acker war über Jahrzehnte Dozent an der Musikhochschule Stuttgart. Während seiner regen Konzerttätigkeit begleitete er u.a. Helen Schneider, Wolfgang Dauner, die SWR Bigband oder Ute Lemper. Zusammen mit dem in Hohenlohe ansässigen Bluesmusiker Ignaz Netzer bildet er seit Jahren das akustische Gitarrenduo „Saitenzauber“ über das die Heilbronner Zeitung schrieb:

„Dem Duo gelingt die Harmonie zwischen Virtuosität, Musikalität und Kreativität. Ihr musikalischer Kosmos scheint keine Grenzen zu kennen.“ Man darf sich also auf einen außergewöhnlichen Abend mir drei erstklassigen schwäbischen Könnern ihres Instruments freuen.