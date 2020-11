16. Neujahrskonzert

Lisa Wahlandt mit Mulo Francel & Friends

in Zusammenarbeit mit der Stadt Münsingen

Hier treffen sich zwei kreative Wirbelwinde, um für einen magischen Neujahrskonzertabend musikalisch vereint zu sein: Lisa Wahlandt, „eine der faszinierendsten Jazzstimmen Europas“ (Welt am Sonntag) und Mulo Francel, Multi-Instrumentalist bei Quadro Nuevo. Die in München lebende Sängerin und Komponistin Lisa Wahlandt studierte am Bruckner-Konservatorium in Linz und war Stipendiatin der Manhattan School of Music in New York. Langjährige Dozentin an der Berufsfachschule für Jazz- und Popularmusik in Regensburg und Lehrstuhlinhaberin für Jazzgesang am Richard Strauss Konservatorium München. CD-Veröffentlichungen und weltweite Tourneen mit der Band „Mind Games“ und dem Saxofonisten Mulo Francel.

Mulo Francel bereist seit vielen Jahren spielend die Länder dieser Erde: von Bayern über den Balkan bis Buenos Aires. Seine Musik nährt sich von Begegnungen mit Menschen unterschiedlichster Kulturen und vereint die spontane Improvisationskraft des Jazz, hypnotisierende Oriental-Grooves, Melodien eines fast schon verklungenen Italiens, Tango und karibische Lebensfreude. Sie atmet seine 30-jährige Erfahrung als World- Music-Künstler und Komponist voller Inspiration.

Mit dem aus Armenien stammenden funkensprühenden David Gazarov am Klavier, dem hochsensiblen

Schlagzeuger Robert Kainar und seinem langjährigen Weggefährten Sven Faller am Bass bildet Francel ein schillerndes Quartett, gemeinsam mit Wahlandt sind sie eine Klasse für sich. Bei diesen fünf Freunden swingt in jedem ihrer Lieder gemeinsam Erlebtes mit; Überwundene Gräben zwischen U- und E-Musik, zwischen zeitgenössischem Jazz, Klassik und Weltmusik – ein Wellness-Neujahrskonzertabend für die Seele!