16. Taubertäler Wandertage - Wanderung auf den Premiumwanderwegen in Lauda-Königshofen

Der TV Königshofen lädt zu dem 16. Taubertäler Wandertag ein.

Wanderung auf den Premiumwanderwegen in Lauda-Königshofen im Rahmen der "Taubertäler Wandertage"

Die Tour startet am 14.10.2023 um 13 Uhr am Rathaus in Lauda (Marktplatz 1)

Das Angebot im Stadtgebiet Lauda-Königshofen ist riesengroß. Man musss sich nur entscheiden, ob man auf dem „Panoramaweg Taubertal“, dem Main-Donau-Weg, dem Europäischem Fernwanderweg E8, dem Hauptwanderweg Baden-Württemberg oder dem Jakobsweg wandern möchte. Zusätzlich gibt es mindestens genauso abwechslungsreiche regionale Wanderangebote wie den Augustinus- oder Bonifaziusweg, die Spiritualität, Kultur und Natur in optimaler Symbiosevereinen.

Wer die Wahl hat, hat die Qual! Oder eben auch nicht.

Denn die Tour, die der Turnverein Königshofen am Samstag, 14. Oktober, im Rahmen der Taubertäler Wandertage anbietet, ermöglicht es, fast alle dieser schönen und abwechslungsreichen Wege auf kurzen Teilstücken kennenzulernen. Ein kleiner Imbiss unterwegs und eine Kostprobe heimischer Weine zum Abschluss sind kostenfreier Bestandteil der geführten Wanderung. Nach dem Start am Rathaus in der Laudaer Altstadt geht es auf die Höhenzwischen Oberlauda, Beckstein und Königshofen. Unterwegs können mediterran anmutenden Weinlagen, das größte oberschlächtige Mühlrad Süddeutschlands, das Quellgebiet des Oberlaudaer Baches, der Platz einer ehemaligen Burg und das Naturdenkmal Eichsee entdeckt werden. Das Besondere: Die Tour führt größtenteils über schmale Pfade und schöne Waldwege. Besonders auf der Höhe zwischen Lauda und Beckstein macht der Panoramaweg mit grandiosen Weitblicken über das rebenreiche Beckstein, das Umpfertal und bis hinauf zur Hohenloher Ebene seinem Namen alle Ehre. Auch der Europäische Fernwanderweg, der Weitwanderweg Baden-Württemberg und der Wanderweg Romantische Straße gesellen sich hier zur Tour. Nach einer kurzen Pause, mit einem kleinen kostenlosen Imbiss zwischen Reben und Wald, verläuft die Strecke über Waldwege und schmalen Pfaden wieder zurück nach Lauda. Dass hierbei auch noch der Jakobsweg und der Bonifaziusweg gestreift werden, versteht sich von selbst.

In Lauda darf dann noch als Abschluss beim Weingut J. A. Sack eine kleine Kostprobe Laudaer Rebensaftes verkostet werden. Die Streckenlänge beträgt circa 12 Kilometer bei insgesamt knapp 300 Höhenmetern. Durch das ehrenamtliche Engagement des TV Königshofens und der finanziellen Unterstützung der Stadt Lauda-Königshofen entstehen keine Kosten.

Kontakt und Nachfragen: TV Königshofen, Karlheinz Boger, Tel.: 09343/4875, E-Mail: Wandern.tvk@gmail.com oder Stadt Lauda-Königshofen, Touristinfomation, Alexandra Hagel, Tel. 09343/501-5332 E-Mail:tourist.info@lauda-koenisghofen.de Treffpunkt und Start ist am Rathaus in Lauda am Samstag, 14. Oktober um 13Uhr.