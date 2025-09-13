16. Triennale Kleinplastik Fellbach: Konzert mit Führung durch die Ausstellung

Detlef Grooß (Viola), Yurie Tamura (Violine) und Peter Tilling (Violoncello) vom „Orchesters des Wandels“ führen das Publikum durch die Ausstellung und erwecken die sechs Habitate mit entsprechenden Musikstücken zum Leben – begleitet von der Kuratorin Claudia Emmert, die bei diesem performativen Rundgang zu jedem der sechs Habitate passende und überraschende Texte vorträgt. Das Orchester des Wandels besteht aus Musiker*innen der deutschen Berufsorchester. Ihr gemeinsames Ziel ist es, als Musiker*innen für den Klima-, Natur- und Artenschutz aktiv zu werden. Und das klingt in ihren stets außergewöhnlichen Konzertformaten, in denen sie sich mit der Klimakrise auseinandersetzen, richtig gut.

