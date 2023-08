160. Ansbacher Poetry Slam

Der Sommer ist vorbei, jetzt erobern die Poetinnen und Poeten das Publikum zurück! Das Erfolgsformat Poetry Slam lebt noch, und so gibt es die 160. Ausgabe!

Mit alten Bekannten und mit neuen Künstlern und an der Moderation in bewährter Tradition Michael Jakob. Für alle, die (noch) nicht wissen, was Poetry Slam ist: Die Autorinnen und Autoren tragen selbst verfasste Texte in einem Zeitlimit von maximal sieben Minuten vor, die Zuschauerinnen und Zuschauer küren die Siegerin oder den Sieger des Abends! Dabei ist es egal, ob Gedicht, Stand-up, literarisches Kabarett oder einfach eine schöne Geschichte! Für das Publikum gilt: Einfach vorbeikommen, einen literarischen Abend voll Lachen und Nachdenken genießen und Mitbestimmen, wer nach zwei Runden den verbalen Wettstreit gewinnt!

Bereits bestätigt beim Druck des Programmhefts sind der Berliner Kult-Slammer Piet Weber, die zweifache Nürnberger Stadtmeisterin Barbara Gerlach, Dominic Hopp aus Bayreuth und Moritz Sorgenfrei aus Flachslanden. Weitere Namen dann in der Tagespresse oder auf Facebook.