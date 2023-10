161. Poetry Slam

Am 13. November findet die 161. Ausgabe der KULTurveranstaltung statt. Zum letzten Mal in diesem Jahr bietet die Bühne der Kammer wieder Platz für die besten Bühnenpoet*innen aus der Region und dem gesamten deutschsprachigen Raum!

So kommen im November beispielsweise die Slam-Legende Micha El Goehre aus Essen, Marvin Suckut aus Konstanz, Gregor Biberacher aus Freiburg und der bayrische Vizemeister Oliver Walter aus Spalt! Wie immer messen sich die Bühnendichter mit Worten um die beste Performance des Abends. Wie immer entscheidet das Publikum über den Sieg mittels Applaus oder Jurytafeln. Wie immer gibt es Lustiges, Ernstes, Prosa und Lyrik in einem spannenden, mitreißenden Wechsel. Wie immer moderiert Michael Jakob in voraussichtlich schrillem Outfit durch den Abend. Das einzige, was jedes Mal anders ist, sind die Beiträge! Für alle, die immer noch bei keinem Poetry Slam waren, haben wir noch einen dezenten Hinweis: Was in Ansbach über 20 Jahre funktioniert, kann so schlecht gar nicht sein.