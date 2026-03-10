17. Benefizkonzert für bedürftige Familien in und um Ansbach

Das 17. Benefizkonzert steht auch in diesem Jahr unter dem Motto „Von Klassik bis Moderne“. Es erwartet Sie ein hochkarätiges und abwechslungsreiches Musikprogramm, das alle Generationen anspricht.

Wieder konnten namhafte KünstlerInnen für den guten Zweck gewonnen werden:

den Liedermacher Werner Schmidbauer - die Sängerin Lucia Elisa Medina – die Ansbacher Hoftrompeter - den Kinder- & Jugendchor Weinberg –

das Gesangsduo Tara & Sonja – den Kirchenmusikdirektor Carl F. Meyer und den Sänger, Moderator und künstlerischen Leiter David Lugert.

Für Ihren Konzertbesuch benötigen Sie eine kostenlose Eintrittskarte. Diese erhalten Sie ab dem 07.09.2026 unter www.sparkasse-ansbach.de/konzert.

Die personalisierten Karten erhalten Sie per Mail zugeschickt oder Sie können sie digital in Ihrer Wallet speichern.