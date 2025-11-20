17. Göppinger Waldweihnacht

Lichterglanz und Tannenduft, Hüttenzauber und Waldromantik:

Wie kein anderer Weihnachtsmarkt in der Region steht die Waldweihnacht für einen gelungenen Mix aus festlichem Lichterzauber und uriger Wohlfühlatmosphäre. Ein echter Geheimtipp für all diejenigen, die abseits des großen Weihnachts-Trubels gemütliche Stunden gemeinsam mit ihren Lieben verbringen möchten. Liebevoll dekorierte Holzhütten laden zum Verweilen und Genießen in weihnachtlichem Ambiente ein. Überhaupt ist die Auswahl winterlicher Leckereien an den insgesamt 35 Ständen groß und geht weit über das klassische Angebot hinaus.

Der Göppinger Marktplatz verwandelt sich in der Adventszeit in eine weihnachtliche Landschaft aus hunderten Tannen, hübsch dekorierten Ständen und urigen Holzhütten. Ein Lichtermeer lässt die Innenstadt und den großen Tannenbaum vor dem Rathaus in besinnlichem Glanz erstrahlen. Groß und Klein werden von dem weihnachtlichen Duft nach Tannennadeln, heißem Glühwein, gebrannten Mandeln oder Leckereien vom Grill angezogen. Auch in den Geschäften ist die weihnachtliche Stimmung zu spüren.

Die City-Händler sind bestens gerüstet, damit der Weihnachtseinkauf erfolgreich wird. Die verlängerten Öffnungszeiten der Waldweihnacht haben sich bewährt. Auch in diesem Jahr kann man insgesamt vier Wochen, freitags und samstags bis 22 Uhr auf- und rund um den Marktplatz gemeinsame Stunden mit seinen Lieben verbringen und sich auf die Adventszeit in festlichem Lichterglanz einstimmen.

Für weihnachtliche Stimmung sorgt nicht nur der riesige Weihnachtsbaum, der mit über 2000 Lichtern geschmückt, den Weg zum Zentrum der Waldweihnacht zeigt: Um ihn herum verwandeln über 400 Tannenbäume das Marktgebiet in einen funkelnden Winter-Wohlfühl-Wald, der als einziger Weihnachtsmarkt in der Region, mit 35 Ständen auch bis nach den Feiertagen geöffnet hat. Auch die mit viel Liebe zum Detail dekorierten Hütten und Stände im rustikal-ländlichen Stil sorgen für das einzigartige Ambiente und laden Besucher aus Nah und Fern zum Verweilen ein. Und damit auch bei winterlichen Temperaturen keiner kalte Füße bekommt, kann man sich in gemütlichen Holzunterständen mit fellbedeckten Sitzmöglichkeiten wärmen. Eine kleine Waldlichtung im Herzen der Waldweihnacht ist Treffpunkt für Groß und Klein.

Zudem bieten einige Gastronomen ihren Gästen ein überdachtes Plätzchen im Warmen. Und wer noch auf der Suche nach einem individuellen Geschenk für seine Liebsten ist, wird beim Bummel entlang der weihnachtlich geschmückten Buden garantiert fündig.

Öffnungszeiten:

Sonntag bis Donnerstag: 11:00 – 20:00 UhrFreitags: 11:00 – 22:00 UhrSamstags: 10:00 – 22:00 Uhr24.12.: 9:30 – 14:00 Uhr (Heiliger Morgen)25.12. und 26.12. geschlossen