Foto: 17. Indisches Filmfestival Stuttgart

Denkt man an Bollywood, sieht man schon eine gewaltige Farbenpracht vor dem inneren Auge. Bunte Gewänder, rhythmische Musik und wundervoll dynamische Tänze, die das Herz jeden Zuschauers berauschen. Es ist ein ganz besonderes Ereignis, das jährlich im Sommer viele begeisterte Fans in die Landeshauptstadt lockt: das indische Filmfestival. Im Mittelpunkt steht das vielseitige Filmschaffen der weltweit größten Filmindustrie. Bei der Programmauswahl wird besonderer Wert darauf gelegt, Indiens Vielfalt an Sprachen, Traditionen und regionalen Unterschieden zu zeigen. Das Indische Filmfestival Stuttgart steht aber vor allem für aktuelle Themen und Zeitbezüge und zeigt den Zuschauern Indien wie es heute ist mit all seinen kulturellen Veränderungen und Herausforderungen. Das Indische Filmfestival findet im Herzen der Indienwoche statt und wird gesäumt von Veranstaltungen verschiedenster Art. Seit 2004 wird es jährlich fünf Tage lang im Juli vom Filmbüro Baden-Württemberg veranstaltet. Den Zuschauern offenbart sich Indien in all seiner Pracht und Tradition; tief bewegend, erschreckend, farbenfroh und zuweilen leicht und beschwingt. Nun findet es bereits zum 17. Mal statt. Aufgrund von Corona wird das Festival ins Internet ausweichen müssen. Mit einem Festivalpass, der vorab erworben werden kann, können alle Spiel-­Kurz-­und Dokumentarfilme innerhalb der fünf Tage angeschaut werden. Der Vorverkauf hierfür beginnt ab Anfang Juli und wird über die Homepage abgewickelt werden. Unter anderem wird außerdem der »German Star of India« gekürt. »In unserem Online-­Festival steckt viel Herzblut. Die Zuschauer*Innen erwartet ein ganz besonderer virtueller Kinobesuch zu einem sensationell günstigen Preis und mit einem informativen, unterhaltsamen Rahmenprogramm«, verspricht Festivalleiter Oliver Mahn.

17. Indisches Filmfestival Stuttgart 2020,

15. bis 19. Juli, alle Infos www.indisches-filmfestival.de