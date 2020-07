17. Internationale low & no budget film-sharing Kurzfilmfestival 2020

Am Sa., den 15. August ab 21.00 Uhr ist es endlich wieder so weit.

Seit 12 Jahren ein subkultureller cineastischer Höhepunkt in Heilbronn. Das einzige unabhängige Kurzfilmfestival Heilbronns. Nachdem bei den Open Screenings im Juni, das Publikum auf der Inselspitze mit abgestimmt hat, welche Filme dieses Jahr ins Festivalprogramm kommen, zeigen wir nun in Kooperation mit dem Kulturamt Heilbronn, nun das Beste was die internationale unabhängige Kurzfilmerszene, aus circa 4000 Einreichungen (!), so zu bieten hat.

Witzige, abwechslungsreiche, kurzweilige, spannende und nachdenkliche Kurzfilme voll abgefahrener Ideen. Von Animationen, über Minispielfilme, Stopmovies, Fakedokumentationen, Dramen bis hin zum Bad Taste Trash ist alles dabei.

Zu sehen gibt es circa 20 Kurzfilme (aufgeteilt in zweimal 60 min), wie man Sie sonst nirgendwo zu sehen bekommt in gemütlicher und entspannter Festivalatmosphäre an einem besonders schönen und zentralsten Ort in Heilbronn: Der INSELSPITZE zwischen den beiden Neckararmen unterhalb der Friedrich-Ebert Brücke. Ein echtes Sommerhighlight!

Und bei schlechten Wetter stehen auch die ehemaligen Galerieräume zur Verfügung und bieten genügend Platz im trocken für alle Besucher.

Aufgrund Coronamassnahmen ist allerdings bis zum Sitzplatz ein Mundschutz/Maske Pflicht sowie ganz wichtig eine vorherige Anmeldung unter kultur@heilbronn.de Es gibt eventuell auch spontan noch Plätze, aber nicht garantiert.