Simon Popp Trio

Jazzmusik begeistert über alle Grenzen hinweg!

Die Musikerinnen und Musiker kommen aus der ganzen Welt. Vom 13. bis 17. März 2024 versammelt das 17. Internationale JazzArtFestival Schwäbisch Hall wieder die Crème de la Crème der internationalen Jazzszene.

Der in München lebende Schlagzeuger und Komponist Simon Popp schlägt sich mit einem unglaublichen Gespür für Timing und Stimmung durch polyrhythmische Strukturen. Er kontrastiert erdige und luftige Klänge, verwischt die Grenzen zwischen der elektronischen und akustischen Welt und setzt so ein kraftvolles Statement dafür, was zeitgenössische Schlagzeugmusik heute sein kann: Eine satte Klangwelt, die sich der kompletten Bandbreite aller Schlaginstrumente bedient. Mal treibend, mal meditativ. Popp, auch bekannt als Mitglied des Jazz-Quintetts Fazer, hat in München Jazzschlagzeug studiert und macht mit seiner Musik eine ganz eigene Kategorie der Nicht Kategorie auf.

2023 wurde Simon Popp mit dem Förderpreis für Musik der Landeshauptstadt München ausgezeichnet. Zusammen mit den beiden Ausnahmeschlagzeugern Flurin Mück (CH) und Sebastian Wolfgruber (DE) stellte Popp sein Drum Trio schon auf zahlreichen Bühnen wie dem Überjazz Hamburg, den Leipziger Jazztagen oder im Studio 2 des Bayerischen Rundfunks vor.

Simon Popp - Kompositionen, Percussion, Electronics

Sebastian Wolfgruber - Percussion

Flurin Mück - Percussion