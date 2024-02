Reis Demuth Wiltgen

Jazzmusik begeistert über alle Grenzen hinweg!

Die Musikerinnen und Musiker kommen aus der ganzen Welt. Vom 13. bis 17. März 2024 versammelt das 17. Internationale JazzArtFestival Schwäbisch Hall wieder die Crème de la Crème der internationalen Jazzszene.

Sie gehören schon seit Jahren zu den Ausnahmetalenten der internationalen Jazzszene. Ausgezeichnet als Export Artist of the Year ging das in Luxemburg beheimatete Jazz Pianotrio ab 2013 weltweit auf Tournee und spielte, außer in Europa, auch in den USA, Kanada, Südamerika, Russland, Westafrika, Japan, Süd-Korea und China.

"SLY", das vierte und aktuelle Album, pflegt die Tradition des Klaviertrios. Aufmerksamkeit wecken und dennoch komplett auf Effekte, Tricks und Muskelspiele verzichten. Drei Ausnahmetalente an ihren Instrumenten suchten und fanden im Laufe der Jahre die Zwischenräume neben den zahlreichen Klischees und Traditionen. Dort bewegen sich eingängige Themen, ansteckender Groove und vielschichtige Rhythmen - wie in einem Mobile. Das Album besteht gänzlich aus neuen Kompositionen und bestätigt die starke künstlerische Identität des Trios in der heutigen Musikszene.

Das Konzert wird präsentiert von Konzertkreis Triangel.

Michel Reis ( Piano ) | Marc Demuth ( Bass ) | Paul Wiltgen( Schlagzeug ) | ( FOTO: Marlene Soares )