Elisa Flöss Trio

Jazzmusik begeistert über alle Grenzen hinweg!

Die Musikerinnen und Musiker kommen aus der ganzen Welt. Vom 13. bis 17. März 2024 versammelt das 17. Internationale JazzArtFestival Schwäbisch Hall wieder die Crème de la Crème der internationalen Jazzszene.

Junger Jazz mit der aus Hall stammenden Elisa Flöß und ihrem Ensemble "KNIT"

Selbstgestricktes hatte zeitweise den Ruf, altbacken und uncool zu sein – dem ist schon lange nicht mehr so, nicht in der Mode und schon gar nicht in der Musik! Bei „knit“ werden keine allzu bekannten Strickmuster bedient, sondern jedes Stück ist ein Unikat, eine jeweils eigene Idee, die sich die Band auf ganz eigene Weise aneignet.

Mit Tim Strohmeier und Joel Büttner hat sich die Schwäbisch Hallerin Elisa Flöß zwei versierte Musiker zur Seite gestellt, für die ihre unkonventionellen Kompositionen neue Impulse darstellen, die sie gerne aufgreifen und auf ihre jeweils eigene Art ausgestalten. Bestrickend daran ist, dass „knit“ bei aller Individualität zu einem gemeinsamen, homogenen Bandsound findet. Ein unerhörtes, engmaschiges Gewebe!

Elisa Flöß ( Piano ) | Joel Büttner ( Bass ) I Tim Strohmeier ( Schlagzeug ) I ( FOTO: Marie-Johanna Weisser)