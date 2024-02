Jazzmusik begeistert über alle Grenzen hinweg!

Die Musikerinnen und Musiker kommen aus der ganzen Welt. Vom 13. bis 17. März 2024 versammelt das 17. Internationale JazzArtFestival Schwäbisch Hall wieder die Crème de la Crème der internationalen Jazzszene.

Zum Festivalabschluss darf wieder getanzt werden!

Nach vielen fulminanten und ausverkauften Konzerten kommt die dreifach mit dem German Jazz Award ausgezeichnete Electro-Jazz Formation nun erstmalig nach Schwäbisch Hall. Im Gepäck ihr Live Album ‚Next to the Roxy‘! Kräftige Melodien, groovige Rhodes Sounds und satte Bässe, eine Reise durch imaginäre Filme, die noch gedreht werden sollten. Ein kreativer Ausflug, der das Publikum als Mitreisende mitnimmt. Ob Terminals, Bahnhöfe, Gleise oder Schotterpisten – Next To The Roxy ist eine pulsierende musikalische Reise.

Mit dem Live-Album ‚Next to the Roxy‘ beschwören die Nighthawks ein Bild aus vergangenen Tagen. Köln hatte einst ein Kino, welches Dal Martino und Reiner Winterschladen schlicht Roxy nannten. Es passte thematisch, als auch örtlich in den nächtlichen Plan der zwei Musiker. Noch ehe man sich in das Studio zurückzog, wurden dort häufig Filme geschaut. Das Rattern der Filmspulen begleitete die zwei Nachtfalken zu der an das Kino angrenzenden Bar, wo man sich bei einem Getränk über cineastische Parameter wie Farbe, Bewegung und Licht austauschte. Mit vielfältigen Anregungen im Kopfe wurde anschließend die Studiotüre geöffnet. Das Filmische hallt seit diesen Tagen im Schaffen der Nighthawks nach und ist prägend für das musikalische Werk geworden.

Reiner Winterschladen ( Trompete ) | Jürgen Dahmen ( Keyboard ) | Jörg Lehnardt ( Gitarre ) | Dal Martino ( Bass ) | Thomas Alkier ( Schlagzeug ) | ( FOTO: Axel Schulten )