17. Internationales low & no budget film-sharing Kurzfilmfestival 2020

Der subkulturelle cineastische Höhepunkt in Stuttgart: Das einzige unabhängige Kurzfilmfestival Stuttgarts. Nachdem bei den Open Screenings im Frühjahr das Publikum abgestimmt hat, welche Filme dieses Jahr ins Festivalprogramm kommen, zeigen wir nun das Beste, was die internationale unabhängige Kurzfilmerszene zu bieten hat. Witzige, abwechslungsreiche, kurzweilige, spannende und nachdenkliche Kurzfilme voll abgefahrener Ideen. Von Animationen, über Minispielfilme, Fake-Dokumentationen, Dramen bis hin zum Bad Taste Trash ist alles dabei. Gezeigt werden ca. 20 Kurzfilme, wie man sie sonst nirgendwo zu sehen bekommt, in gemütlicher und entspannter Festivalatmosphäre im Merlin.