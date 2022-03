17. Meisterkonzert Rolf Dieter Hille Posaune Musikverein Ludwigsburg-Oßweil e.V. Stadtkapelle Ludwigsburg Susanne Bader Leitung

Der Musikverein Ludwigsburg-Oßweil e.V., Stadtkapelle Ludwigsburg (MVO) veranstaltet am Samstag, den 30. April 2022 sein 17. Meisterkonzert im Forum am Schlosspark in Ludwigsburg. Nach den großen Erfolgen der letzten Jahre konnten wir diese Mal den Posaunisten Rolf Dieter Hille gewinnen. Rolf Dieter Hille erhielt bereits mit neun Jahren seinen ersten Posaunenunterricht an der Musikschule in Offenburg und war mehrfach Preisträger beim Wettbewerb „Jugend musiziert“. Er studierte Posaune an der Staatlichen Hochschule für Musik in Karlsruhe bei Herbert Ferstl. Nach Abschluss des Studiums, im Jahr 1983, war Rolf Dieter Hille in verschiedenen Orchestern, unter anderem im Staatstheater Karlsruhe, im Orchester Baden-Baden, im Pfalztheater Kaiserslautern und in verschiedenen Big-Bands tätig. Daneben gab es verschiedene Rundfunk- und Fernsehauftritte mit den Ochsenfurter Blasmusikern, dem Orchester Joe Schwarz, der Golden Sound Band, dem Luftwaffenmusikkorps Karlsruhe und dem Badischen Blechbläser-Ensemble.Das von ihm geleitete Posaunenquartett „Blechreiz“, dem auch unsre Dirigentin Susanne Bader angehört, wird sich im zweiten teil des Abends präsentieren. Zusammen mit Matthias Schmidt und Steffen Westermann werden Rolf Hille und Susanne Bader mit einem flotten Latino- Werk begeistern. Das Orchester wird wieder ein breites musikalisches Spektrum darbieten, das von der Klassik bis zu Swing und Jazz reichen wird. Atlantis von Alexander Reuber und Sound of Irland von Guido Rennert sind nur zwei Stücke eines abwechslungsreichen Programmes. Der zweite Teil des Konzertes wird sicherlich so manches“ Schmankerl“ der leichteren Muse beinhalten. Das über die Grenzen Ludwigsburgs hinaus bekannte Höchststufenorchester des MVO unter der Leitung von Susanne Bader wird zusammen mit dem Solisten ein hochkarätiges Konzertprogramm darbieten.