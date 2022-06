17. Meisterkonzert

Rolf Dieter Hille Posaune

Musikverein Ludwigsburg-Oßweil e.V. / Stadtkapelle Ludwigsburg

Susanne Bader Gesamtleitung

Nach den großen Erfolgen der letzten Jahre konnte diesmal der Posaunist Rolf Dieter Hille gewonnen werden. Rolf Dieter Hille erhielt mit neun Jahren seinen ersten Posaunenunterricht an der Musikschule in Offenburg und war mehrfach Preisträger beim Wettbewerb »Jugend musiziert«. Er studierte Posaune an der Staatlichen Hochschule für Musik in Karlsruhe bei Herbert Ferstl. Nach Abschluss des Studiums, im Jahr 1983, war Rolf Dieter Hille in verschiedenen Orchestern, unter anderem im Staatstheater Karlsruhe, im Orchester Baden-Baden, im Pfalztheater Kaiserslautern und in verschiedenen Big-Bands tätig. Daneben gab es verschiedene Rundfunk- und Fernsehauftritte mit den Ochsenfurter Blasmusikern, dem Orchester Joe Schwarz, der Golden Sound Band, dem Luftwaffenmusikkorps Karlsruhe und dem Badischen Blechbläser-Ensemble. Solokonzerte mit der Pianistin Natalia Zagalskaja und diversen Engagements als Solist u.a. bei der China- Tournee des SJBO Karlsruhe zeichnen sein Wirken aus. Neben der Leitung der Posaunenklasse an der Musikschule Ettlingen ist er 1. Posaunist der Karlsruher Kammerphilharmonie und Dozent beim Blasmusikverband Karlsruhe und dem Blasmusikverband Mittelbaden. Von 1994 bis 2007 leitete er den Musikverein Ötigheim und ist seit 2007 Leiter der Stadtkapelle Bühl. Das von ihm geleitete Posaunenquartett »Blechreiz«, dem auch Dirigentin Susanne Bader angehört, wird sich im zweiten Teil des Abends präsentieren. Zusammen mit Matthias Schmidt und Steffen Westermann werden Rolf Hille und Susanne Bader mit einem flotten Latino- Werk begeistern. Das Orchester des MVO unter der Leitung von Susanne Bader wird wieder ein breites musikalisches Spektrum und hochkarätiges Konzertprogramm von der Klassik bis zu Swing und Jazz darbieten.