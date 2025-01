17. Nacht der Gitarre

Bereits zum 17. Mal wird am Donnerstag, 13. Februar 2025, 20 Uhr die Nacht der Gitarre im Hoftheater stattfinden.

Wie immer treten drei renommierte Akustikgitarristen unterschiedlicher Stilrichtungen auf. Auf Einladung der VHS Öhringen gastieren Oliver Mally, Rainer Haug und Ignaz Netzer.

Oliver Mally gilt als derzeit angesagtester Bluesmusiker Österreichs und sorgt auch im Ausland für Furore. Der rührige Sänger, Gitarrist und Entertainer interpretiert den Blues mit Seele, Hingabe, Esprit und Charme. Aber auch international sorgt er für Furore. So wurde er vom englischen Magazin BLUES MATTERS unter die „Top-5 Vokalisten international“ gewählt. Im März 2019 wird sein Lied „DEVIL’S GONE FISHING“ von der „ISC“ in den USA zu den besten Bluessongs 2018 gewählt – weltweit. Und dies mit Juroren wie Tom Waits und John Mayall.

In keinem Land Europas wurde die akustische Gitarre so gepflegt wie in Spanien. Kein Wunder also, dass Kompositionen von Albeniz, de Falla und vielen anderen bei kaum einem klassischen Gitarrenkonzert fehlen dürfen. Rainer Haug interpretiert diese Musik auch im Stil eines Paco de Lucia. Er konzertierte nach seinem Studium Stuttgart und Alicante in vielen Ländern dieser Erde. Produktionen auch Rundfunk und TV erfolgten u.a. mit den Münchner und Stuttgarter Philharmonikern.

Künstlerischer Leiter der Veranstaltung und dritter Gitarrist ist der in Hohenlohe ansässige Musiker Ignaz Netzer.

Die VHS empfiehlt die rechtzeitige Nutzung des Vorverkaufs (VHS Geschäftsstelle).