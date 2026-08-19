17. PFF Porsche Jahrestreffen in der Motorworld Böblingen

Das mittlerweile 17. PFF-Treffen findet in der MOTORWORLD in Böblingen statt. Was euch erwartet? Beim letzten Treffen konnten wir rund 1.000 Porsche und mehr als 5.000 Gäste begrüßen – auch dieses Mal wird es wieder eine Menge zu entdecken geben. Freut euch auf spannende Gespräche, ein Wiedersehen mit Gleichgesinnten und die Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen.

Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt – ob Snacks und Getränke für Zwischendurch oder ein Besuch im Restaurant, es ist für jeden Geschmack etwas dabei.