Freuen Sie sich auf Musik, die so jung und frisch ist wie die Vegetation im Frühling.

Sie vermittelt Zuversicht, Harmonie und organische Entwicklungen. Moldovanys Werke erklingen, am Klavier und an der Flöte, gespielt vom Komponisten selbst, der Flötistin Katrin Waldraff sowie der Heidelberger Pianistin Kerstin Sieben-Kaiser.

Frühlingskonzert mit Werken von Sven A.P. Moldovany Bei diesem besonderen Frühlingskonzert dürfen Sie sich auf Werke des Komponisten Sven A.P. Moldovany freuen. Die Musik strahlt Zuversicht, Harmonie und eine organische Entwicklung aus, die die Zuhörer auf eine wunderbare klangliche Reise entführt. An diesem Nachmittag erklingen die Werke sowohl am Klavier, als auch an der Flöte. Gleich drei Musiker sind am Werk: Die talentierte Flötistin Katrin Waldraff, die Heidelberger Pianistin Kerstin Sieben-Kaiser sowie der Komponist Sven A.P. Moldovany am Klavier und an der Flöte.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.