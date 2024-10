Am Samstag, 16. November 2024 findet in der Heinrich-Schickhardt-Gemeinschaftsschule Bad Boll der 17. Warentauschtag statt. Mit dieser Aktion wird der Bevölkerung die Möglichkeit gegeben, brauchbare Gegenstände des täglichen Bedarfs abzugeben, mitzunehmen oder zu tauschen. Es können nur gut erhaltene, funktionierende Waren abgegeben werden. Die Warenanlieferung und Warenabgabe findet an folgenden Tagen statt:

Warenanlieferung:

Freitag, 15. November 2024 von 15.00 bis 18.00 Uhr sowie am

Samstag, 16. November 2024 von 8.00 bis 11.00 Uhr.

Warenabgabe:

Samstag, 16. November 2024 von 13.00 bis 15.00 Uhr.

Haushaltsgeräte, Lampen, Werkzeuge, Gartengeräte, Geschirr, Spielzeug, Hobbyartikel, Radios, Plattenspieler, Schallplatten, Bücher, Wäsche, Haushaltswaren, Fotoausrüstung, Zimmerpflanzen und vieles mehr sind die Gegenstände des Warentauschtages.

Matratzen, Lumpen, Reifen, Autoersatzteile, Problemstoffe wie Lacke, Farben, Spraydosen, Batterien und Ähnliches finden keinen Platz beim Warentauschtag.

Sperrige Gegenstände wie beispielsweise Möbelstücke, Waschmaschinen, Herde, Kühlschränke sind nicht zur Annahme vorgesehen. Stattdessen wird in der Aula eine Pinnwand aufgestellt. Hier können die Tauschwilligen mit einem Kontaktzettel ihre Waren anbieten.

Ziel des Warentauschtages ist die Verkleinerung des Müllbergs. Die am Ende übrig gebliebenen Gegenstände werden soweit möglich der Wiederverwertung zugeführt oder ordnungsgemäß entsorgt.

Wir bitten dringend darum, nur brauchbare und funktionierende Gegenstände abzuliefern und den Warentauschtag nicht als Müllentsorgung zu missbrauchen.