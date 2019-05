17. Wachbacher Hobbykünstlermarkt "Atlantis"

Regionaler Hobbykünstlermarkt, in Eigenregie von Ausstellern aus Wachbach und Umgebung veranstaltet. Angeboten werden ausschließlich selbst hergestellte, hochwertige Unikate von nicht kommerziellen Anbietern bei freiem Eintritt. Bewirtung im Ausstellungscafé durch den Förderverein Wachbacher Freibad. In diesem Jahr zum 5. Mal in der Aula der Ottmar-Schönhuth-Schule. Öffnungszeiten: Sa 16.11.19 14.00 - 18.00 Uhr, So 17.11.19, 11.00 - 17.00 Uhr.