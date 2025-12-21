171. Poetry Slam

Ansbacher Kammerspiele Maximilianstraße 29, 91522 Ansbach

Wenn Worte zu Bühnenfeuerwerk werden: Beim Poetry Slam Ansbach treffen sich Poeten, Geschichtenerzähler und Wortakrobaten (und natürlich -innen), um mit selbstgeschriebenen Texten um die Gunst des Publikums zu wetteifern.

Mal witzig, mal nachdenklich, mal wild, mal leise – jeder Auftritt ist anders, jedes Gedicht ein Unikat. Und wie immer entscheidet das Publikum, wer den Abend für sich gewinnt! Durch das Programm führt Oliver Walter, der mit feinem Humor, Spontaneität und Herzblut für einen unvergesslichen Abend sorgt. Ein Muss für alle, die Sprache lieben – und Lust auf einen Abend voller Überraschungen haben!

Theater & Bühne
