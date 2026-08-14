1734 - Schicksaljahr der Familien Frisoni, Retti und Carlone

Im Rahmen des Programm anlässlich seines 275 Todestages geht Christian Schoen auf das Schicksalsjahr 1734 für die Familien Frisoni, Retti und Carlone ein.
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Retti-Palais Bischof-Meiser-Straße 9, 91522 Ansbach
Vorträge & Lesungen
Vortrag von Christian Schoen
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Retti-Palais Bischof-Meiser-Straße 9, 91522 Ansbach
Im Rahmen des Programm anlässlich seines 275 Todestages geht Christian Schoen auf das Schicksalsjahr 1734 für die Familien Frisoni, Retti und Carlone ein.
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