175 Jahre Feuerwehr Rottenburg - Stadtmitte / Kreisfeuerwehrtag

DRK Rettungszentrum Sülchenstraße 24, 72108 Rottenburg

175 Jahre Feuerwehr Rottenburg - Abteilung Stadtmitte - mit Kreisfeuerwehrtag.

Rund um das Rettungszentrum erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt:

  • eine beeindruckende Fahrzeugschau mit historischen und modernen Einsatzfahrzeugen
  • spannende Schauübungen
  • musikalische Unterhaltung und beste Bewirtung
  • sowie viele Möglichkeiten, einen Blick hinter die Kulissen der Feuerwehr zu werfen

Info

DRK Rettungszentrum Sülchenstraße 24, 72108 Rottenburg
Freizeit & Erholung, Kinder & Familie, Kunst & Ausstellungen
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