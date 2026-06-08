175 Jahre Feuerwehr Rottenburg - Stadtmitte / Kreisfeuerwehrtag

175 Jahre Feuerwehr Rottenburg - Abteilung Stadtmitte - mit Kreisfeuerwehrtag.
Rund um das Rettungszentrum erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt:
- eine beeindruckende Fahrzeugschau mit historischen und modernen Einsatzfahrzeugen
- spannende Schauübungen
- musikalische Unterhaltung und beste Bewirtung
- sowie viele Möglichkeiten, einen Blick hinter die Kulissen der Feuerwehr zu werfen
Info
DRK Rettungszentrum Sülchenstraße 24, 72108 Rottenburg
Freizeit & Erholung, Kinder & Familie, Kunst & Ausstellungen