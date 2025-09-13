175 Jahre Freiwillige Feuerwehr Bad Mergentheim

Die Feuerwehr in Bad Mergentheim, die heutige Abteilung Stadt, wurde im Jahr 1850 gegründet und zählt so zu einer der älteren im Land. Die Feuerwehr feiert im Jahr 2025 ihr 175-jähriges Jubiläum, welches an diesem Wochenende gebührend gefeiert wird.

Geplant ist bisher am Samstag, 13.09.2025 ab mittags Festbetrieb auf dem Gelände der Feuerwehr. Für die musikalische Umrahmung sorgen verschiedene Kapellen.

Am Sonntag, 14.09.2025 soll eine Fahrzeugweihe auf dem Marktplatz stattfinden mit anschließendem Festumzug an die Feuerwache. Dort gibt es Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen, ebenfalls wieder mit Blasmusik.