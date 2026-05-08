Bei jeder Witterung auf dem Marktplatz, auch in diesem Jahr dürfen sich alle daheim gebliebenen auf musikalische Abende auf dem Balinger Marktplatz freuen.
18. Balinger Kulturfestival
Marktplatz Balingen Marktplatz, 72336 Balingen
Marktplatz Balingen Marktplatz, 72336 Balingen
Bei jeder Witterung auf dem Marktplatz, auch in diesem Jahr dürfen sich alle daheim gebliebenen auf musikalische Abende auf dem Balinger Marktplatz freuen.
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