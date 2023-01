In unserem 18. Benefizkonzert wird der Sieger 2022 des Internationalen Musikwettbewerbs der ARD auftreten.

Wie jedes Jahr präsentiert der Lions Club einen jungen Musiker auf Weltniveau zu Beginn einer Weltkarriere, von dem in Zukunft noch viel zu hören sein wird. Die Vertragsgespräche laufen derzeit, so dass der Name noch nicht publiziert werden kann.