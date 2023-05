18. Ingersheimer Jugendcamp 2023

Mittwoch, 07. Juni, 17.00 Uhr bis Samstag, 10. Juni, 15.00 Uhr auf dem Ingersheimer Sportgelände.

Spaß in toller Gemeinschaft, Freude an der Geselligkeit, Musik, Spiele in freier Natur, im Zelt mit anderen Kids übernachten (nur wer möchte). Und noch vieles mehr ... das ist doch was!

Außerdem machen wir einen Tagesausflug während unseres Jugendcamps mit zwei Stationen. Das Raubtier- und Exotenasyl e.V. bei Ansbach ist eine Auffangstation für in Not geratene Raubkatzen, Primaten und Exoten aller Art. Tiere aus illegaler oder schlechter Haltung finden hier ein neues Zuhause. Zudem ein Besuch in der Falknerei Schillingsfürst.

Vier tolle Tage "Alles All Inklusiv" – das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Bitte meldet euch rechtzeitig an.