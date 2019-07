18. Internationale Sommerserenaden Sindelfingen

Werke von Johann Pachelbel, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Frédéric Chopin, Olivier Messiaen.

Christoph Ewers, in Sindelfingen geboren, studierte an der Musikhochschule Stuttgart und Hamburg. In Tübingen schloss er das Medizinstudium an. In den letzten Jahren konnte er seine solistischen Auftritte immer mehr auf das europäische Ausland ausdehnen und auf erfolgreiche Konzerte zurückblicken.

Sabine Duffner lebt seit Urzeiten ihre Leidenschaft für das Theater und die Kultur. Durch viele Theateraufführungen, durch Lesungen und als „Sindelfinger Schwätzweib“ ist sie nicht nur dem Sindelfinger Publikum bekannt.