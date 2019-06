18. Internationale Sommerserenaden

Werke von Franz Liszt, Frédéric Chopin und Maurice Ravel.

Emil Ribarski wurde in Skopje (Mazedonien) geboren. Seine Mutter ist Pianistin und Professorin in Skopje, sein Vater ein international konzertierender Posaunist. 2006 graduierte Emil in seiner Heimatstadt, danach studierte er in Rom und am Tschaikowski Konservatorium in Moskau. Er errang Preise bei internationalen und nationalen Wettbewerben, seitdem konzertiert er in zahlreichen europäischen Ländern. Es gibt mehrere Aufnahmen durch Mazedonische Radio- und Fernsehsender.

Trio Leselust das sind Olivia Wallner, Beate Saegner und Renate Fischer, drei vorlesebegeisterte Schauspielerinnen, die sich regelmäßig auf Streifzüge durch die Literatur begeben und Erlesenes zu Gehör bringen. Die Lust an Auswahl und Präsentation literarischer Texte, ob Prosa oder Lyrik, führt das Trio zu einem Repertoire szenischer Lesungen.