19. Mittelalterliches Burgfest

Für ein Wochenende werden vergangene Zeiten auf Burg Stettenfels wieder wach: Die Innenhöfe, Türme und Gewölbe sind fest in der Hand von Spielleuten, Gauklern und Handwerkern und rings um die Burg haben Rittersleut ihre Zelte aufgeschlagen.

Junge Maiden und Recken können sich beim Armbrustschießen, beim Kerzenziehen oder beim Kinderritterturnier ausprobieren, um anschließend beim Stabpuppentheater zuzuschauen.

Höhepunkte sind die Nachstellung eines historischen Gefechts mit Mauererstürmung Belagerungsmaschinen und über 80 Mitwirkenden sowie die glanzvollen Turniere: In prächtiger Aufmachung messen sich Ritter hoch zu Roß in Disziplinen wie Ringstechen und Sauhatz, um schließlich im Lanzengestech den Sieger zu ermitteln.

Besucherparkplatz ist bei Bosch in Abstatt, von dort geht ein durchgehender, kostenloser Pendelbusverkehr zur Burg.