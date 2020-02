18. Ostermarkt

Neben all der Bunten Eiervielfalt zeigen auch Kunsthandwerker ein reichhaltiges Angebot ihrer kreativen Werke. Ob Keramik, Floristik, österliche Deko, exklusive Damenmode aus edlen Stoffen, Goldschmiedearbeiten, Handtaschen, Gartenambiente, Wohnacessioires u.v.m. Am Sonntag können die kleinen Besucher von 13 – 17 Uhr im Dachgeschoss wieder Osterschmuck Filzen. Kaffee, Kuchen und Speisen gibt es in der Schlossklause im Schlosshof.