18. Stuttgarter Chansongfest

Von moderner Klassik bis ambitionierter deutscher Popmusik, von klassischem Chanson bis Chanson-Kabarett sind alljährlich vielerlei Facetten der Liedkunst vertreten.

Veranstaltet vom Renitenztheater in Kooperation mit dem Hotel Le Méridien konnte das Stuttgarter CHANSONGFEST als eines der bedeutenden Festivals seiner Art in Deutschland etabliert werden. Wichtig ist den Machern eine größtmögliche Offenheit in der Genreauswahl, wofür aus "CHANSON" die Erweiterung "CHANSONG"

Eine Eventreihe des Renitenztheaters in Kooperation mit dem Hotel Le Méridien.