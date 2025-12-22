18. Nacht der Gitarren mit Ignaz Netzer, Julie Malia und Stefan Grasse

Einlass um 19:30 Uhr

Bereits zum 18. Mal wird die Nacht der Gitarre im Hoftheater stattfinden. Wie immer treten drei renommierte Akustikgitarristen unterschiedlicher Stilrichtungen auf. Auf Einladung des Restaurants Hoftheater gastieren Julie Malia, Stefan Grasse und Ignaz Netzer.

Julie Malia gilt als hoffnungsvolle Senkrechtstarterin der deutschen Singer- und Songwritergilde. Ihre stimmgewaltige und charismatische Bühnenpräsenz verhalfen ihr zu zahllosen Superlativen der internationalen Fachpresse. So ganz nebenbei ist die sympathische Entertainerin neben ihren Tourneen durch das In -und Ausland auch noch Dozentin für Gitarre an der Carl Maria von Weber Hochschule in Dresden.

Stefan Grasse studierte Jazz- und klassische Gitarre unter anderen bei Peter O’Mara (Jazz School Münchenund Pepe Romero (Internationale Sommerakademie Salzburg). Er erhielt den „Guitar Challenge Prize 1991“ der Royal Scottish Academy, den „Scottish Society of Composers’ Award 1991“, den Kulturförderpreis der Stadt Nürnberg (Nürnberg-Stipendium 1996) und den Kulturpreis 2004 des Kulturforums Franken.Seine Konzerttätigkeit führte ihn mit weit über 2000 Auftritten in viele europäische Länder, Australien, Argentinien, China, Türkei und den USA.

Ignaz Netzer ist künstlerischer Leiter des Abends. Für seine Arbeit wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet u.a. mit dem German Blues Award.