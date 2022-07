1822 - 2022: 200 Jahre Soleförderung

Übersicht über die Veranstaltungen zum Jubiläum 2022:

09.09.2022 um 18:30 Uhr: Eröffnung der Jubiläumsausstellung im Rathaus:

„1822 – 2022 – 200 Jahre Sole – die Geburtsstunde des Kurortes Bad Rappenau“ Ausstellung des Stadtarchivs bis 31.12.2022. Mit regelmäßigen Kurzführungen unter dem Motto „Wissenspause“, geführten Rundgängen durch die Ausstellung und „Anekdoten“ sowie Führungen und Workshops für Schulen und Kindergärten.

Geöffnet zu den Öffnungszeiten des Rathauses: Mo. - Mi. 8:00 - 16:00 Uhr, Do. 8:00 - 18:00 Uhr, Fr. 8:00 - 12:00 Uhr, Sa. 9:00 - 12:00 Uhr

10.09.2022: Festakt im Kurhaus mit buntem Programm

11.09.2022: „Tag der offenen Tür“ bei der Solebohrung / Soleworschtfescht

10:30 Uhr Ökum. Gottesdienst; anschließend lädt der Heimat- und Museumsverein Bad Rappenau zu einem „Tag der offenen Tür“ in die Ausstellung im Bohrhausmagazin sowie zu seinem beliebten Soleworschtfescht ein.

14.-17.09.2022, jew. 19:30 Uhr Gradierwerkkonzerte (bei freiem Eintritt):

- Mittwoch, 14.09.22: Grand Central Bigband; Jazz und Swing im Big Band Style

- Donnerstag, 15.09.22: Open Doors – The Choir

- Freitag, 16.09.22: Major Healey; The Wild Side of the Seventies

- Samstag, 17.09.2022: Brenz Band; die musikalischen Botschafter für Menschen mit Behinderung