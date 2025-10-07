1894 Schauspiel nach George Orwell

In einem düsteren Überwachungsstaat herrscht die allmächtige Einheitspartei mit eiserner Kontrolle über Gedanken, Sprache und Wahrheit.

er „Große Bruder“ sieht alles – angeblich zum Schutz der Bürger. Winston Smith, ein linientreuer Mitarbeiter im „Ministerium für Wahrheit“, beginnt zu zweifeln. Seine Aufgabe, die Vergangenheit im Sinne des Regimes zu verfälschen, lässt ihn zunehmend an der Realität zweifeln. Heimlich beginnt er, Tagebuch zu führen – ein schweres Verbrechen in Ozeanien. Als er sich in seine Kollegin Julia verliebt, wagen beide den Kontakt zum Widerstand. Doch die Gedankenpolizei ist ihnen dicht auf den Fersen…

George Orwells visionärer Roman 1984, geschrieben im Jahr 1948, erscheint heute aktueller denn je. Was einst als dystopische Zukunftsvision galt, hat längst erschreckende Parallelen zur Gegenwart: Technische Totalüberwachung, Manipulation durch Sprache, Missbrauch von Daten und die Erosion demokratischer Werte weltweit.

Diese Inszenierung will nicht nur unterhalten, sondern wachrütteln – ein dringender Appell für Freiheit, Wahrheit und kritisches Denken.