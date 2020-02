Auf der Strecke durch die Calwer Innenstadt machen sich die Athletinnen und Athleten auf um die unterschiedlichen Wertungsläufe zu bewältigen oder am ENCW-Firmenlauf teilzunehmen.

Der 19. Calwer Hermann-Hesselauf findet wieder auf der Strecke über die Badstraße und den Walkmühleweg statt. Wer dabei sein möchte, kann sich bis Dienstag, 17. März, unter www.calwer-laeufe.de online anmelden. Start und

Ziel der Läufe sind in der Badstraße.

Die Veranstaltung, deren Schirmherr Oberbürgermeister Florian Kling ist, dauert bis zirka 18 Uhr. Für die nötigen Straßensperrungen wird schon jetzt um Verständnis gebeten.

Die Läufe

13.00 Uhr: U8 und Bambinilauf (350 m, Jahrg. 2013 und jünger)

13.15 Uhr: Schülerlauf U8, U10 und U12 (800 m, Jahrgang 2009 bis 2013)

13.45 Uhr: Schülerlauf U14 und U16 (1600 m, Jahrgang 2005 bis 2008)

14.00 Uhr: Schülergehen U8 bis U12 (800m, Jahrgang 2009 bis 2013)

14.30 Uhr: ENCW Firmenlauf und ENCW Walk (5 km)

16.00 Uhr: Hesselauf – Hauptlauf (10 km)

Die Startnummernausgabe erfolgt ab 11.30 Uhr in der Badstraßen-Sporthalle, wo es auch alle Infos zur Veranstaltung gibt, Duschen, Umkleiden, Transponderrückgabe und mehr. Kaffee, Kuchen und Getränke sind in der Mensa gegenüber der Sporthalle erhältlich, ein Grillstand wird beim Ziel in der Badstraße aufgebaut, wo

es auch Getränke gibt. Wie jedes Jahr ist kostenloses Parken beim alten Calwer

Bahnhof möglich. Ansonsten stehen die Parkhäuser der Stadt Calw zur Verfügung. Besonders zu empfehlen ist das ZOB Parkhaus. Hier ist die erste Stunde immer kostenfrei. Alle Tarife finden Sie unter www.calw.de/parken

Straßensperrungen:

Es wird um Verständnis gebeten, dass für den Hesse-Lauf zwischen 13 und 18 Uhr folgende Straßen gesperrt werden müssen: Marktstraße, Metzgergasse/Hermann-Hesse-Platz, Bahnhofstraße/ Äußere Brücke, Walkmühleweg, Badstraße, Teuchelweg, Am Rudersberg und Tanneneck.